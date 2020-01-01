الاعلان عن اجراءات خاصة بمحافظة بيت لحم للحد من "كورونا"

رام الله / سما /

أعلن محافظ محافظة بيت لحم عن اجراءات ومن أجل الحد من تفشي حالات الاصابه بمرض الكورونا المعدي هي كما يلي:

اولا: تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسميه وذلك حتى مساء الاثنين القادم الموافق ٢٠٢٠/٣/٩ .

ثانيا: يستثنى من ذلك القطاع الصحي حيث يستمر الدوام كالمعتاد .

ثالثا: نشر الحواجز الامنيه من أجل التقليل من الحركه الا للحالات الضرورية ومنع دخول او خروج أية حالات مشتبه بها.

رابعا: تقوم لجنة الطوارىء العليا في المحافظه بتقييم الاوضاع وترفع توصياتها لدولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .