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الاعلان عن اجراءات خاصة بمحافظة بيت لحم للحد من "كورونا"

السبت 07 مارس 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن اجراءات خاصة بمحافظة بيت لحم للحد من "كورونا"


رام الله / سما /

 أعلن محافظ محافظة بيت لحم عن اجراءات ومن أجل الحد من تفشي حالات الاصابه بمرض الكورونا المعدي هي كما يلي:

اولا: تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسميه وذلك حتى مساء الاثنين القادم الموافق ٢٠٢٠/٣/٩ .

ثانيا: يستثنى من ذلك القطاع الصحي حيث يستمر الدوام كالمعتاد .

ثالثا: نشر الحواجز الامنيه من أجل التقليل من الحركه الا للحالات الضرورية ومنع دخول او خروج أية حالات مشتبه بها.

رابعا: تقوم لجنة الطوارىء العليا في المحافظه بتقييم الاوضاع وترفع توصياتها لدولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .

#بيت لحم #فيروس كورونا

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