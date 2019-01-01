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ترامب يدعو لعدم الهلع.. ويصادق على رصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

الجمعة 06 مارس 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدعو لعدم الهلع.. ويصادق على رصد 8.3 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"


واشنطن /سما/

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على مشروع قانون يقترح رصد ميزانية إضافية بقيمة 8.3 مليارات دولار لمواجهة فيروس "كورونا".

وتأتي مصادقة ترامب على مشروع القانون، في البيت الأبيض، بعد مصادقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه الأربعاء والخميس.

ودعا ترامب الشعب الأمريكي في هذا الإطار إلى عدم الهلع، قائلا إن إدارته منعت تفاقم الفيروس في البلاد عبر التدابير الاحترازية المتخذة في وقتها.

وفي وقت سابق طلب ترامب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار فقط لمكافحة انتشار كورونا، معتبرا أن الجهود الأساسية في هذا المجال يجب أن تبذلها السلطات على المستوى المحلي، إلا أن المشرّعين قرروا زيادة هذا المبلغ.

وحتى إحصاءات الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وحتى مساء الخميس سجلت في أراضي الولايات المتحدة 190 حالة للإصابة بالفيروس بشكل عام، بينها 11 وفاة.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

#ترامب #الولايات المتحدة #كورونا

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