خفر السواحل التركي ينقذ 53 طالب لجوء تصدت لهم الفرق اليونانية

سما / وكالات/

أنقذ خفر السواحل التركي، الجمعة، 53 طالب لجوء في بحر إيجه بعد أن تصدت لهم فرق السواحل اليونانية ومنعتهم من الانتقال إلى جزرها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن 53 طالب لجوء، بينهم أطفال ونساء، انطلقوا على متن قارب مطاطي من منطقة "ديدم" التابعة لولاية موغلا التركية (غرب) للوصول إلى اليونان.

وأوضح أن فرق خفر السواحل التركية استجابت لنداء استغاثة من طالبي اللجوء وأنقذتهم، بعد أن تصدت لهم الفرق اليونانية وأعادتهم إلى المياه التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة خفر السواحل التركي إنقاذ 97 طالب لجوء من الغرق بعدما ثقبت القوات اليونانية قواربهم في بحر إيجة، الخميس.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.