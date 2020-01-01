بلدية نابلس: إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار كورونا

نابلس / سما /

عقد مجلس بلدي نابلس مساء اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة تطورات انتشار فايروس كورونا، والبدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مساء أمس الخميس.

وأكد المهندس سميح طبيلة، رئيس بلدية نابلس في بداية الجلسة أنه تم تشكيل لجنة طوارئ مركزية على مستوى محافظة نابلس، لمتابعة تنفيذ حالة الطوارئ، والتأكد من اتباع المعايير الصحية في مختلف المرافق العامة والخاصة في محافظة نابلس. وشدد طبيلة على أن الوضع في نابلس لا يدعو للهلع في هذه المرحلة، وأن جميع الإجراءات التي سيتم إتخاذها هي إجراءات احترازية ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الطوارئ المركزية في محافظة نابلس.

وأعلن المجلس البلدي خلال جلسته الطارئة عن سلسلة من القرارات التي سيتم تطبيقها ابتداء من يوم غد السبت وهي:

أولا: تشكيل لجنة طوارئ تتكون من عدد من أعضاء المجلس البلدي والأقسام ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، والحفاظ على سلامة العاملين في بلدية نابلس، ومتابعة تقديم الخدمات لجميع المواطنين على أكمل وجه، والتنسيق مع لجنة الطوارئ المركزية في محافظة نابلس، التي تعتبر البلدية أحد أعضائها.

ثانيا: إلغاء كافة النشاطات والفعاليات والإجتماعات التي كان من المقرر تنفيذها في مختلف المرافق التابعة لبلدية نابلس، بما فيها النشاطات التي تنفذها المراكز الثقافية التابعة لها، تماشيا مع إعلان حالة الطوارئ.

ثالثا: الإلتزام بتوفير كل الدعم المطلوب، ووضع إمكانيات بلدية نابلس تحت تصرف لجنة الطوارئ المركزية في محافظة نابلس.

رابعا: رفع جاهزية طواقم قسم الصحة والبيئة إلى الحد الأقصى، وزيادة ساعات عمل موظفي القسم عند الضرورة.

خامسا: التأكد من التزام جميع المواطنين بشروط الصحة العامة والحفاظ على النظافة، والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لذلك، وهو ما من شأنه المساهمة في إحتواء أي حالة إصابة قد تظهر - لاسمح الله-.

سادسا: يسمح بعقد مباريات كرة القدم المقررة على ملعب بلدية نابلس بدون حضور المشجعين.

سابعا: سيبقى المجلس البلدي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع، واتخاذ أية قرارات تنسجم مع المصلحة العامة.