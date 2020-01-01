غرفة الخليل: المواد الغذائية لمحافظتي الخليل وبيت لحم متوفرة

الخليل / سما /

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده، ان المواد الغذائية الأساسية متوفرة لدى تجار الخليل وهي نكفي محافظتي الخليل وبيت لحم لفترة طويلة.

كما واكد على ان تجار المواد التموينية في محافظة الخليل مستمرون في عملهم المعتاد.

كما وتم التواصل من قبل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس مع كل من رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وبعد الاطمئنان على اوضاع الاهل هناك طمأنهم على توفر المواد الغذائية اللازمة لمحافظتي الخليل وبيت لحم في المخازن الموجوده في الخليل ولمدة زمنية طويلة.

وقال ادريس:" و جرت هذه الاتصالات بعد ان تم التواصل مع نقابة و تجار المواد الغذائية والذين اكدوا على ان الامدادات متواصله باستمرار ولاداع للقلق و الهلع وان الخليل واهلها جاهزين بكل مواردهم لتوفير المواد ألاساسية و المواد اللازمة لاهلهم في بيت لحم و محافظات الوطن الأخرى وان تجار الخليل على الجاهزية التامة لتوفير البضائع للاسواق الفلسطينية كالمعتاد".