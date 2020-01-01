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ملحم: اغلقنا بيت لحم وسنزيد عدد مراكز الحجر الصحي

الجمعة 06 مارس 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: اغلقنا بيت لحم وسنزيد عدد مراكز الحجر الصحي


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم: "نحن لسنا بمعزل عن فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم، واتخذنا اجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس".

وحول الملاحظات والشكاوي فيما يتعلق بعدم جاهزية مراكز الحجر الصحي التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح ملحم في حديث للتلفزيون الرسمي أن الحجر ضروري لحماية الشخص نفسه ومن يحتك به، مؤكداً أن سيتم زيادة عدد مراكز الحجر الصحي في محافظات الوطن، وستزود بمعدات وطواقم لازمة لمكافحة المرض، وتم رصد ميزانية لذلك.

وأضاف أن كوادر وزارة الصحة يتتبعون اثار المخالطين من المرضى لضمان عدم اختلاطهم بالاخرين، داعيا الى عدم الشعور بالخوف والفزع والتشديد على النظافة الشخصية والتوقف عن التقبيل والمصافحة.

وأشار إلى أنّ مكان الحجر الصحي تحول الى مشفى وهناك طواقم طبية معدة للتعامل معهم وتزويدهم بالعلاج والغذاء وكل ما يلزمهم.

وأكد ملحم اغلاق مدينة بيت لحم وتكليف الاجهزة الامنية بذلك لمنع دخول وخروج المواطنين من المدينة لمنع تفشي المرض.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #بيت لحم #كورونا

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