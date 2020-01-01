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مستشار الرئيس اليمني: سقوط الجوف قد يغير موازين المعركة مع الحوثيين لصالح إيران

الجمعة 06 مارس 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس اليمني: سقوط الجوف قد يغير موازين المعركة مع الحوثيين لصالح إيران


صنعاء /وكالات/

  قال احمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إن سقوط محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية في المعركة المصيرية مع الحوثيين.

وأضاف بن دغر، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "توتير" :"إذا تعاملنا بذات المستوى الذي تعاملنا به في شأن سقوط نهم(البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء)، فسنكون قد قررنا مصير المعركة لصالح الحوثيين يمنياً، ولصالح إيران إقليمياً، وسيكون دور التحالف قد انتهى في اليمن".

وأفاد بن دغر بأن الشرعية تفتقد الكثير، وينقصها الكثير للاستمرار في خوض المعركة، موضحا أن أكثر ما ينقصها ويلحق بها الضرر" غياب الرؤية"، التي تعلي من شأن مصالحها المشتركة. ومضى بالقول:"بلدنا مهددة بمخاطر عديدة، وشعبنا مهدد في أعظم مصالحه، وهويتنا تدمر من الداخل قبل الخارج. لكننا لم نخسر بعد إرادتنا في الحرية ومقاومة الجهل".

واعلن الحوثيون يوم الاحد، سيطرتهم على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد أسابيع من المعارك مع قوات الجيش الحكومي المدعومة من التحالف العربي.
 

#الحوثيون #صنعاء #الجوف #التحالف #ايران #نهم

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