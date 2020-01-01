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روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا

الجمعة 06 مارس 2020 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلق دخول القادمين من إيران إلى البلاد اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا


موسكو/وكالات/

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن قرارها تعليق مرور القادمين من إيران عبر حدودها، اعتبارا من يوم غد السبت بسبب كورونا.

وجاء في نص القرار الموقع من قبل رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن الحديث يدور عن تعليق مرور مواطنين أجانب وأشخاص بدون جنسية قادمين من إيران بهدف التعليم أو العمل أو لأغراض شخصية وسياحية وكذلك من باب التراتزيت، "باستثناء مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وطواقم طائرات وأفراد الوفود الرسمية والأشخاص الذين حصلوا على حق الإقامة في روسيا".

وأوضحت الوثيقة أن القرار اتخذ بهدف ضمان أمن الدولة وحماية الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل روسيا.

#روسيا #ايران #فيروس كورونا

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