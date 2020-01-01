كيف تجهز نفسك لحجر صحي داخل المنزل وسط انتشار كورونا؟

وكالات -

مع استمرار انتشار فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، أصبح الخوف يسيطر على الكثير من التقاط الفيروس أو التعامل مع المصابين به قبل أن تظهر أعراضه، ولهذا يتبع أغلب المتواجدين في الدول التي ظهر بها "كوفيد 19" تعليمات السلامة وهي تجنب العطس والسعال دون مناديل وعدم التقبيل عند التحية وتنظيف اليدين باستمرار، ولكن يبقى شيئًا واحدًا يحتاجون إلى معرفة تفاصيله كاملًة وهي كيف يمكنهم تجهيز أنفسهم لحجر صحي داخل المنزل؟

يقول ستيفن مورس، أستاذ علم الأوبئة بالمركز الطبي بجامعة كولومبيا الأمريكية، إن البقاء في المنزل عند الشعور بأعراض البرد أو الأنفلونزا من الأمور التي يجب اتباعها لضمان السلامة للمريض ولمن حوله وهذا الأمر يسمى طبيًا "التدابير غير الصيدلانية" .

وأضاف أن كل أسرة يجب أن تستعد لأن تقيم حجر صحي في المنزل مع استمرار فيروس كورونا في الانتشار وسط عدم قدرة العلماء على إيجاد لقاح مناسب، موضحًا أن الحجر يعتمد على الابتعاد عن التعامل مع أي شخص في حالة الشعور بأعراض البرد والبقاء في غرفة مع عدم لمس أدوات طعام الأخرين أو ملابسهم لمدة 14 يومًا وهي المدة التي يحتاجها كوفيد 19 للظهور- وفقًا لموقع " nymag".

أما ديفيد كالاواي، كبير المسؤولين الطبيين في تيم روبيكون وهي منظمة لإدارة الكوارث مقرها الولايات المتحدة، فأوضح أن التخطيط للحجر يجب أن يبدأ من الآن لأن مرور الأيام دون لقاح تجعل فيروس كورونا يشكل خطرًا على الجميع.

وأوضح أن العزل أو الحجر الصحي المنزلي يعتمد على البقاء في المنزل أسبوعين دون الاختلاط بأحد لأن هذه المدة هى أطول فترة حضانة يمكن أن يظهر فيها COVID-19، مع ارتداء كمامة لمنع نشر الإصابة عبر الرزاز الصادر من الأنف والفم عند السعال أو العطس.

وأشار إلى أنه يجب أيضًا خلال العزل الحرص على قياس درجة حرارة الجسم من 3 إلى 4 مرات يوميًا لأن فيروس كورونا يصاحبه ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، قال روبن جيرشون، الأستاذ السريري لعلم الأوبئة بكلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك وخبير في التأهب للكوارث، إن الحجر الصحي في المنزل لا يماثل الذي يطبق في المستشفيات من قبل الأطباء المتخصصين، لأن في المنزل لا يفعل الشخص إلا عزل نفسه عن الأخرين سواء في المنزل أو خارجه منعًا لانتشار الفيروس حتى لو كان مجرد برد عادي.

وأضاف أن العزل يشمل أيضًا عدم مشاركة الطعام أو المرحاض أو المناشف مع أحد، ومنع دخول أي أحد إلى الغرفة لأن الفيروس يعيش لأيام على الأسطح وبذلك يمكن أن ينتشر مع اللمس.

وإذا كان الشخص الذي سيقوم بعزل نفسه يعيش بمفرده دون أسرة، فأوضح توم كوتر، مدير الاستجابة للطوارئ والاستعداد لها بالولايات المتحدة، أن كل ما يجب فعله قبل العزل هو تخزين طعام والمشروبات وأدوات تنظيف لمدة أسبوعين في المنزل حتى لا يضطر الشخص إلى مغادرة المنزل قبل انتهاء فترة حضانة المرض لأنه في هذه الحالة يكون في أقصى مراحل نقل العدوى.