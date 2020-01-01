  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يبلغ الأسد بفحوى الاتفاق مع تركيا حول إدلب

الجمعة 06 مارس 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يبلغ الأسد بفحوى الاتفاق مع تركيا حول إدلب


موسكو/وكالات/

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره السوري، بشار الأسد، في اتصال هاتفي، بفحوى الاتفاق بين موسكو وأنقرة حول وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية.

وأفاد الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، بأن الجانبين أجريا اتصالا هاتفيا أطلع خلاله بوتين الأسد على "الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية التركية المنعقدة يوم 5 مارس، مشددا على أن تطبيقها سيمكن من إرساء استقرار الأوضاع بمنطقة إدلب".

وأشار البيان إلى أن "الأسد أشاد بنتائج المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي"، كما أعرب عن شكره لبوتين "على الدعم في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وتوصل الرئيس الروسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.

#بوتين #الاسد #ادلب #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"

ليبرمان يوافق على خطة للإطاحة بنتنياهو دون انتخابات رابعة

تدهور الحالة الصحية لأحد مصابي كورونا في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

اشتيه

بعد ارتفاع عدد مصابي كورونا.. رئيس الوزراء يعلن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس

"التربية والتعليم" بغزة تقرر تعليق الدوام الدراسي غدًا بكافة المدارس

الاحتلال يزعم اطلاق صاروخ من غزة وسقوطه داخل حدود القطاع

وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ16

بعد انضمام الاسلامية.. تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي في جميع جامعات قطاع غزة بسبب كورونا