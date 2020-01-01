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"القضاء الأعلى" يوضح حقيقة إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"

الجمعة 06 مارس 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القضاء الأعلى" يوضح حقيقة إصابة أحد كوادر القضاء العسكري بفيروس "كورونا"


رام الله / سما /

نفى مجلس القضاء الأعلى، ما تم نشره وتداوله عبر وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، حول تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هناك إصابة بفايروس "كورونا" لأحد كوادر القضاء العسكري.

وأكد الناطق باسم المجلس فواز البرغوثي، في بيان له، مساء اليوم الجمعة، أن هيئة القضاء العسكري جهة مستقلة وهي صاحبة الحق في التصريح بأي أمر يتعلق بها.

وأضاف: أي خبر أو تصريح خاص بالقضاء ومصرّح بنشره يتم نشره عبر موقع مجلس القضاء الأعلى، وإرساله لوكالات الأنباء لتداوله.

ودعا لضرورة توخي الدقة في تناول ونشر أي معلومات أو أخبار على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى.

#القضاء الاعلى #كورونا #القضاء العسكري

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