"التربية والتعليم" بغزة تقرر تعليق الدوام الدراسي غدًا بكافة المدارس

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، تعليق الدوام في كافة مدارس محافظات القطاع يوم غد السبت، وذلك كإجراء احترازي.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب لها، اليوم الجمعة، تعليق الدوام في مدارس محافظات غزة يوم غد السبت الموافق 7 مارس 2020 كإجراء احترازي.

وأضافت "سيتم تقييم الأمور مساء الأحد القادم لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الدوام في الأيام التالية".

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الجامعات والكليات والمدارس في قطاع غزة، عن تعليقها للدوام الأكاديمي والإداري، ابتداءًا من يوم غدٍ السبت، بعد المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارسها يوم غد السبت كإجراء احترازي، خشية من فايروس "كورونا".

وقال المستشار الإعلامي لـ "أونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن إغلاق المدارس سيكون غدًا كإجراء احترازي غدًا.

بدورها، أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم، تعليق الدراسة في كافة فروع المعاهد بشكل كامل للطلبة والعاملين إبتداء من يوم غد السبت القادم ولمدة شهر، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن القرار جاء التزاماً بقرارات رئيس الوزراء محمد اشتية وبمشاورة قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف رواتب موظفي العقود كاملة خلال تلك الفترة.

ومن جانبها، أعلنت إدارة جامعة القدس المفتوحة، التزامها بقرار الرئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ وتعطيل المدارس والجامعات الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة الفيروس.

وأكدت إدارة الجامعة في بيان لها نشرته عبر موقعها الاكتروني، إنه التزاماً بتعليمات الرئيس، وتنفيذاً لإجراءات سلامة العاملين وأبنائنا الطلبة، تغلق فروع الجامعة في كافة في الوطن، مشيرةً إلى أنها شكلت لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع الجامعة في هذه الفترة.

وأكدت تأجيل الامتحانات الجارية حسب البرنامج إلى أن تستقر الأوضاع، وستعلن الإدارة عن التعامل مع التطورات أولا بأول.

ومن جهتها، أعلنت جامعة الأقصى تعليق الدوام الإداري والاكاديمي في كافة فروعها التزاماً بمرسوم الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء محمد شتية وحفاظاً على سلامة الطلبة والموظفين والصحة العامة لأبناء شعبنا.

كما شكل مجلس الأمناء ومجلس الجامعة خلية أزمة لمتابعة التطورات المستقبلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، كما جاء.

وبدورها، أكد جامعة فلسطين حرصها على الصحة العامة لأبناء الشعب الفلسطيني والحفاظ على سلامة الطلاب والموظفين، معلنةً تعليق الدوام الإداري والأكاديمي التزاماً بقرار الرئيس وعملاً بتوجيهات رئيس الوزراء محمد إشتية وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن وزارتي التعليم والصحة الهادفة إلى مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقرر رئيس الجامعة تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات المستقبلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

كما وأصدرت جامعة الأزهر قراراً بتعليق الدوام تنفيذاً التزاماً من مجلسي الأمناء والجامعة بقرارات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وتأكيداً على إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً ابتداءاً من يوم غدٍ حفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.

وأضافت "ستعلن إدارة الجامعة عن أي تطورات أولاً بأول من خلال موقع الجامعة الرسمي على الإنترنت اللهم احفظ شعبنا الفلسطيني بعنايتك وفضلك وواسع رحمتك إدارة جامعة الازهر غزة".

أما الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية، قررت بناءًا على المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارىء في جميع الاراضي الفلسطينية وتنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، وحرصاً على سلامة وصحة الطلبة والموظفين عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي بالكلية وذلك اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 2020/03/07.

وستقوم إدارة الكلية باتخاذ ما يلزم لمتابعة الأوضاع في ضوء الوضع الحالي، مضيفةً: على جميع العاملين والطلبة متابعة الموقع الالكتروني للكلية للاطلاع على أي مستجدات.

أعلنت الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/3/2020، وذلك التزاما بالمرسوم الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمنع إنتشار فيروس "كورونا".



وجاء بيان الجامعة الإسلامية عبر موقعها الرسمي: حفاظا على أبناء شعبنا الفلسطيني، وحرصا على صحة الطلبة والعاملين، والتزاما بالمرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشان إعلان حالة الطوارئ، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارا من يوم السبت الموافق 7/3/2020.

وأضافت الجامعة " قررنا تشكيل لجنة طوارئ للمتابعة ومواجهة التحديات، ونعلن عن استعدادنا للتعاون مع الجهات الصحية المختصة لمواجهة أية مخاطر صحية".