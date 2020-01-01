الصحة بغزة عقب اجتماع طارئ لها: قطاع غزة خالي تماما من فايروس كورونا

غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بقطاع غزة، ورئيس اللجنة الصحية لمواجهة فايروس كورونا د.مجدي ضهير، أنه لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بفايروس كورونا في قطاع غزة.



وقال ضهير، معقباً على الاجتماع الطارئ الذي عقدته وزارة الصحة مساء يوم الجمعة، برئاسة وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش، أن الاجتماع عقد لبحث ومناقشة المستجدات الاقليمية حول انتشار فايروس كورونا، والاجراءات الوقائية التي تواصل الوزارة تنفيذها حفاظاً على صحة المواطنين وصحة المجتمع.

ودعت الوزارة، المواطنين الى التواصل مع الرقم المجاني (103 ) للاستفسار او الابلاغ عن اي تطورات صحية للعائدين الى قطاع غزة



وعقدت الوزارة، جلسة طارئة للمجلس برئاسة د. يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، واللجنة الصحية لمواجهة فايروس كورونا، لبحث ومناقشة اخر التطورات والاستعدادات.

