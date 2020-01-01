  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

منظمة الصحة العالمية: لا نتوقع اختفاء كورونا في فصل الصيف

الجمعة 06 مارس 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: لا نتوقع اختفاء كورونا في فصل الصيف


سما / وكالات/

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد شارفت على بلوغ عتبة 100 ألف شخص.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة حول تطورات الفيروس، إن أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف نعمل على تطوير اللقاحات ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا ، ودعا غيبريسوس إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أنه يجب تجنب إلقاء اللوم في انتشار الفيروس.

وأكدت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي، لا نتوقع اختفاء فيروس كورونا المستجد في الصيف، لكننا نأمل أن يقلّ .

#الصحة العالمية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات..

الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

ليبرمان يوافق على خطة للإطاحة بنتنياهو دون انتخابات رابعة

يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"

تدهور الحالة الصحية لأحد مصابي كورونا في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ16

بعد انضمام الاسلامية.. تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي في جميع جامعات قطاع غزة بسبب كورونا

1

الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة

29

شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

ابو حسنة : الاونروا تغلق مدارسها غدا في غزة كاجراء احتياطي