وزير الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين لـ16

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مساء اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 16 اصابة.

وأضافت الوزيرة "ان عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا ارتفع إلى 16 بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت امس عن اصابة 7 اشخاص بالفيروس في بيت لحم، مضيفة ان عدد حالات الحجر الصحي المنزلي بلغ 120 حالة.

واشارت الصحة في تقريرها اليومي ان عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص في الاكاديمية باريحا بلغ 3 حالات، اضافة الى 5 حالات في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وأشارت الى انه تم اجراء 355 فحصا لعينات مشتبه باصابتها بمرض كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر وزارة الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 -1-2020 وكانت جميعها سلبية.