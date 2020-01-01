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الجامعة الإسلامية تقرر تعطيل الدوام الأكاديمي والإداري التزاماً بالمرسوم الرئاسي

الجمعة 06 مارس 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة الإسلامية تقرر تعطيل الدوام الأكاديمي والإداري التزاماً بالمرسوم الرئاسي


غزة / سما/

قررت الجامعة الإسلامية اليوم الجمعة، تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتباراً من يوم غدٍ السبت، التزاماً بالمرسوم الصادر عن السيد الرئيس محمود عباس بشأن اعلان حالة الطوارئ.

كما، وأوضحت الجامعة في بيان مقتضب تشكيل لجنة طوارئ للمتابعة ومواجهة التحديات.

كما، وأبدت الجامعة استعدادها للتعاون مع الجهات الصحية المختصة لمواجهة أية مخاطر صحية.

أعلنت العديد من الدوائر الإدارية والأكاديمية في الجامعات والمدارس تعطيل الدوام التزاماً بمرسوم الرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم بسبب فيروس كورونا، والجامعات التي علقت دوامها، هي جامعة الإسراء، جامعة فلسطين، جامعة الازهر، جامعة الأقصى، جامعة القدس المفتوحة، المعاهد الازهرية، الجامعة الإسلامية، حضانات الأطفال، مدارس الوكالة.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أعلن مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

في السياق، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن قطاع غزة غير مشمول بإعلان الرئيس محمود عباس.

#الجامعة الاسلامية #قطاع غزة #تعليق الدارسة #كورونا #فلسطين

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