"التنمية الاجتماعية" تصدر قراراً بإغلاق دور الحضانة لمدة شهر

رام الله / سما /

قررت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، استناداً للمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارىء، إغلاق كافة دور الحضانة اعتباراً من يوم غد السبت ولمدة شهر.

وجاء في القرار على لسان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في بيان صحفي: إنه بناء على الصلاحيات المخولة لنا واستناداً إلى لائحة تنظيم دور الحضانة رقم 11 لعام 2011 وتماشياً مع إعلان حالة الطوارئ وحفاظاً على سلامة أطفالنا، قررنا إغلاق دور الحضانة لمدة شهر من تاريخه، وتتحمل كل حضانة مسؤوليات وتبعات ذلك في حال عدم الالتزام.

وشدد على أن صحة الأطفال وحياتهم في هذا الظرف الطارىء أمر في غاية الأهمية، مؤكداً أنه ينطبق على مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات، ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ما ينطبق على المدارس "الموظفين والطلبة"، حيث أنها ستغلق طيلة حالة الطوارىء.

وذكر أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الخاصة بالسلامه العامة، بخصوص سلامة النزلاء في المراكز التابعة لها، متمثلة بعدم استقبال أية وفود عربية أو أجنبية من الداخل أو الخارج، واستخدام أدوات التعقيم في جميع مرافق المراكز والمؤسسات التابعة لها، وعدم إرسال أي نزيل في المؤسسات الإيوائية إلى ذويه إلا بعد انقضاء مدة 14 يوماً، كما يمنع إقامة نشاطات من خارج المؤسسة.

وأكد أن كافة الإدارات في حالة طوارئ تنفيذاً للمرسوم الرئاسي، وأن كل موظف سيداوم في محافظته طيلة الفترة، داعياً الجميع في المراكز إلى عدم التردد بالاتصال والاستفسار عن أي قضية مهما كانت وفي أي وقت على رقم 02294841.