الصحة اللبنانية: لدينا 4 إصابات بفيروس "كوونا" مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها

بيروت /سما/

أكد وزير الصحة اللبنانية حمد حسن، يوم الجمعة، أنه حصل تطور غير محسوب في الـ48 ساعة الماضية، حيث تسربت إصابات بفيروس كورونا من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان.

وقال حسن: إننا "خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس ولدينا حاليا انتشار الفيروس، ولدينا 4 حالات مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها".

ودعا المسؤولين في لبنان، إلى التحلي بأعلى درجات الوعي وتحمل المسؤولية، بدل الجدال العقيم، لمواجهة خطر تفشي كورونا.

وكان لبنان أعلن يوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين إلى 16، وسط مخاوف من نقص حاد في المعدات الطبية قد يهدد مساعي احتواء الفيروس.

وبينما أغلق لبنان المدارس وألغى بعض المناسبات العامة وأوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين من مراكز انتشار الفيروس مثل إيران، قالت منظمة الصحة العالمية إن مراقبة الحالات في بيروت وخطوات الحجر الصحي تفي بالمعايير الدولية.