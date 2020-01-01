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الاقتصاد تدعو المواطنين إلى تجنب المبالغة بشراء السلع الغذائية

الجمعة 06 مارس 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تدعو المواطنين إلى تجنب المبالغة بشراء السلع الغذائية


رام الله / سما /

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الأساسية والمبالغة في اقتنائها، نظرا لتوفرها في السوق الفلسطيني وبما يلبي حاجتهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن غرفة عمليات مركزية وطواقم الرقابة والتفتيش يرصدون ويتابعون ويقيّمون حركة الشراء في السوق، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق في ظل التدابير الحكومية للوقاية من فيروس "كورونا".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129.

#الاقتصاد #كورونا #السلع

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