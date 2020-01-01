الاقتصاد تدعو المواطنين إلى تجنب المبالغة بشراء السلع الغذائية

رام الله / سما /

دعت وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع الأساسية والمبالغة في اقتنائها، نظرا لتوفرها في السوق الفلسطيني وبما يلبي حاجتهم.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، يوم الجمعة، أن غرفة عمليات مركزية وطواقم الرقابة والتفتيش يرصدون ويتابعون ويقيّمون حركة الشراء في السوق، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق في ظل التدابير الحكومية للوقاية من فيروس "كورونا".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقدم بأي شكوى يرونها في السوق عبر الرقم المباشر 129.