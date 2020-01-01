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العقيد الحاج: لم يدخل بيت لحم أي وفد سياحي أجنبي

الجمعة 06 مارس 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقيد الحاج: لم يدخل بيت لحم أي وفد سياحي أجنبي


بيت لحم / سما /

 قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج، إنه استنادا لحالة الطوارئ التي أعلنت بعد الكشف عن وجود مصابين بفيروس "كورونا"، وبناء على قرار وزارة السياحة والآثار، لم يدخل أي وفد أجنبي سائح اليوم إلى مدينة بيت لحم.

وأوضح الحاج، أنه تم نشر أفراد الشرطة وقوات من الأمن على مداخل المحافظة، للتدقيق ومنع دخول الوفود الأجنبية.

وأضاف: "يوجد في مختلف الفنادق في المحافظة نحو 3000 سائح أجنبي، وقد تم إبلاغ أصحاب الفنادق ببقاء السياح فيها وعدم مغادرتهم"، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات لمغادرة المجموعات السياحية في حالة انتهاء الحجوزات.

#الشرطة #بيت لحم #كورونا

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