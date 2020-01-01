مؤسسات وفعاليات طوباس تبحث سبل تنفيذ خطة الطوارئ

طوباس /سما /

بحثت مؤسسات محافظة طوباس، والأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، سبل تنفيذ خطة الطوارئ المعلن عنها؛ في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال نائب محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد: "إن موضوع فيروس كورونا أصبح أكثر جدية، بعد الإعلان عن إصابة سبعة مواطنين، أمس"، مطالبا المواطنين إلى ضرورة اتباع إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض بينهم.

ولفت إلى ضرورة التخلي عن بعض العادات التي تساعد على نقل العدوى بين المواطنين، كما يجب محاربة الإشاعة، وأن تكون لجنة السلامة العامة في محافظة طوباس هي مصدر الأخبار.

وأكد تكاتف الجهود بين مؤسسات المحافظة، من أجهزة أمنية، وصحية، لحالة الطوارئ المعلن عنها، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ الحالية هي ليست أمنية، بل صحية من أجل مواجهة المرض.

بدوره، قال مدير صحة طوباس جميل دراغمة، إنه في حال ورود أخبار عن حالة اشتباه بإصابة أحد المواطنين فإن مديرية الصحة ترسل طاقما طبيا مخصص لهذا الأمر، مع مركبة إسعاف مخصصة جُهزت للتعامل مع المشتبه بإصابته، ومن ثم أخذ عينات لفحصها، ووضع النتائج بين يدي المحافظ.

وطالب دراغمة المواطنين بضرورة التخلي عن عادات مثل التقبيل، والتجمعات، والتواجد في الأماكن المغلقة، لأنها تساعد على انتقال المرض، مؤكدة ضرورة النظافة الشخصية.

وأشار إلى أن الخطوات ماضية في تجهيز مكان للحجر الصحي للمشتبه بإصابته بالفيروس في محافظة طوباس، وسيكون جاهزا بأسرع وقت.

وأكد دراغمة خلو محافظة طوباس من أي حالات إصابة بالمرض.

وفي السياق، قال المشرف العام على أوقاف طوباس محمد عبد الإله، إنه من خلال منابر المساجد شرعت المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بتقديم ندوات ودروس عن المرض.