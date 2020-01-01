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نقابة الأطباء تؤكد دعمها لقرار الرئيس إعلان حالة الطوارئ

الجمعة 06 مارس 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء تؤكد دعمها لقرار الرئيس إعلان حالة الطوارئ


رام الله / سما /

 أكدت نقابة الأطباء دعمها لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، مؤكدة أنها تضع إمكانياتها تحت تصرف رئيس الوزراء لخدمة المواطنين.

وأشادت النقابة في بيان لها، اليوم الجمعة، بالقرار الحكيم للرئيس، "لأنه سيمكننا خلال هذه الفترة من الحد من انتشار فيروس كورونا، عن طريق منع الاختلاط والتنقل، إلى جانب تتبع النصائح الطبية التي تنشرها وزارة الصحة".

وأعلنت النقابة عن فتح قنوات للإجابة عن استفسارات المواطنين من خلال مواقعها المعروفة، من أجل رفع مستوى المعرفة، والتقليل من الأخطاء التي قد يقعون فيها.

وأهابت بكافة منتسبيها الالتزام بتعليمات الوزارة وكل ما يصدر من قرارات، وبث روح الطمأنينة بين المواطنين ودعمهم في كل مناحي الحياة.

وجددت نقابة الأطباء تأكيدها أنها ستبقى خط الدفاع الأول، ولن تدخر جهدا في كبح جماح المخاطر، وستقدم كل ما تستطيع لحفظ السلم والسلام.

#نقابة الاطباء #الرئيس عباس #كورونا

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