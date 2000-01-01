"تكافل" تعلن عن إغاثة عاجلة لمتضرري كارثة حريق النصيرات وسط قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن الناطق الإعلام باسم اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، شريف النيرب، عن جملة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي ستقدمها اللجنة لعوائل ضحايا حادثة الحريق المؤسف في محافظة الوسطى والمصابين والمتضررين في النصيرات أمس الخميس.

وقدم النيرب الشكر للنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان الذي سعى لتوفير مساعدة عاجلة لنجدة المتضررين من الحريق عبر دولة الامارات العربية، لافتا إلى أن مجلس أمناء لجنة تكافل تداعى منذ اللحظة الأولى من أجل البحث في سبل مساعدة عوائل الضحايا والمتضررين من هذا الحدث المؤلم.

وأوضح شريف النيرب أن اللجنة ستقدم مبالغ مالية كمساعدة عاجلة لأسر الضحايا بقيمة 2000 دولار لكل أسرة.

والمصابين إلى فئات ثلاث:

على النحو التالي 1000 دولار لكل إصابة بليغة و700 للمتوسطة و400 للطفيفة كما ستقدم لأصحاب معامل البلوك والمطاعم والمخابز ومنجرة الأخشاب ومحلات الصرافة مساعدات نقدية بقيمة 2000 دولار لكل متضرر و1000دولار لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل و1000 دولار لأصحاب المحال المتضررة بشكل كامل أصحاب البسطات 500 دولار.