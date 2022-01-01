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كورونا : بيان للفيفا حول تأجيل مباريات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا 2023

الجمعة 06 مارس 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا : بيان للفيفا حول تأجيل مباريات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا 2023


جنيف /وكالات/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، تقديم اقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأجرى الاتحادان الدولي "FIFA" والآسيوي "AFC" لكرة القدم، اجتماعا في مقر "الفيفا" اليوم الخميس، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وأعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه ما يلي:

"بالنسبة لكل من "FIFA" و"AFC"، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

سيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما تضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.

هذا وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني".

#الفيفا #كاس العالم #الدوحة #تاجيل #فيروس كورونا

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