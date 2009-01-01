  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

الجمعة 06 مارس 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة


القدس المحتلة / سما /

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، التماسا يطالب بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة.

ويسعى نشطاء في مجال الحقوق المدنية إلى الحيلولة دون منح نتنياهو مهمة تشكيل حكومة جديدة بسبب تهم الفساد التي يواجهها.

وأعلنت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أنها ستتقدم مجددا بالتماس فور إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الاثنين الماضي، حسبما ذكر المستشار القانوني للحركة تومر ناعور اليوم الجمعة.

وتعتزم لجنة الانتخابات الإسرائيلية تقديم النتيجة النهائية للانتخابات إلى الرئيس رؤوفين ريفلين يوم الثلاثاء المقبل.

ويتولى نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ عام 2009. ويواجه زعيم حزب ليكود اليميني المتطرف اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 17 آذار الحالي.

وبعد فرز 99 بالمئة من أصوات الناخبين، فازت كتلة اليمين بزعامة نتنياهو بـ 58 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، وفقا لتقارير إعلامية.

في حين حصلت كتلة يسار الوسط الذي يقوده حزب أزرق أبيض بزعامة قائد الجيش السابق بيني غانتس، منافس نتنياهو الرئيسي، على 55 مقعدًا، مما يعني أن كلا الكتلتين لم يتمكنا من تحقيق الأغلبية الضرورية بالحصول على 61 مقعدا على الأقل داخل الكنيست.

وتعتزم المعارضة حالياً طرح مشروع قانون من شأنه أن يمنع نتنياهو من البقاء في سدة الحكم.

وقال حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان أمس الخميس إنه سيتم طرح قانون لمنع إعطاء تفويض لأي عضو برلماني يواجه اتهامات بتشكيل الحكومة.

#انتخابات الكنيست #اسرائيل #العليا الاسرائيلية #نتنياهو #الليكود #تشكيل الحكومة #غانتس #الاحزاب الاسرائيلية #كاحول لافان

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات..

الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"

تدهور الحالة الصحية لأحد مصابي كورونا في القدس المحتلة

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

الأخبار الرئيسية

1

الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة

29

شاهد الصور : تشييع حاشد وحزين لضحايا "النصيرات" بغزة

ابو حسنة : الاونروا تغلق مدارسها غدا في غزة كاجراء احتياطي

مسؤول أمريكي ينفي تصريحات لهنية حول "اجتماعات سرية مع حماس"

ليبرمان يوافق على خطة للإطاحة بنتنياهو دون انتخابات رابعة