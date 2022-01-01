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تونس : مقتل ضابط في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة

الجمعة 06 مارس 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس : مقتل ضابط في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة


تونس /سما/

قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، إن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الأمني الذي فارق الحياة، يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وأشارت إلى أنه خضع إلى عملية جراحية مستعجلة نظرا لجروحه الخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.

#تونس #انتحاري #السفارة الامريكية

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