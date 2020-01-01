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يوجد 3 حالات بحجر اكاديمية اريحا و5 حالات في حجر معبر رفح

الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة

الجمعة 06 مارس 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 120 حالة بالحجر المنزلي في فلسطين.. و7 حالات مصابة بكورونا حتى اللحظة


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مرض كورونا ان عدد حالات الحجر الصحي المنزلي بلغ 120 حالة.

وأضافت الصحة عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص في الاكاديمية باريحا بلغ 3 حالات، اضافة الى 5 حالات في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وجددت الصحة التأكيد على تشخيص 7 حالات اصابة بمرض كورونا في فلسطين حتى اصدار التقرير (الساعة 2:30 من عصر الجمعة).

وأشارت الى انه تم اجراء 355 فحصا لعينات مشتبه باصابتها بمرض كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر وزارة الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 -1-2020 وكانت جميعها سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس باستثناء الاصابات السبعة.

واكدت الوزارة ان طواقمها سحبت عينات مخاليط محتملين للحالات المصابة في بيت لحم وفي اريحا ونابلس.

#الصحة #كورونا #فلسطين #قطاع غزة #الضفة الغربية

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