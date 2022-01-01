الاحتلال يقرر اغلاق الضفة وغزة

غزة / سما /

قرر جيش الاحتلال اليوم الجمعة اغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بمناسبة ما يسمى بعيد "البوريم".

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف يوم السبت-الأحد ٨/٣/٢٠٢٠ وحتى منتصف الليل بين يوميْ الأربعاء والخميس ١١/٣/٢٠٢٠ وفقًا لتقييم الوضع وساعات عمل المعابر الاعتيادية".

وأضاف انه "سيتم إغلاق معبر كرم ابو سالم في يوم الثلاثاء فقط ١٠/٣/٢٠٢٠ من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وحتى منتصف الليل بين يومي الثلاثاء-الأربعاء ١١/٣/٢٠٢٠".