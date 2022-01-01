بالصور .. الأمن اليوناني يُعذب لاجئين ويعيدهم عراة إلى الأراضي التركية

اثينا/ وكالات/

وثّقت صور آثار التعذيب والضرب التي خلفتها قوات الأمن اليونانية على أجساد عشرات اللاجئين الذين عبروا الحدود اليونانية، قبل أن تجبرهم على العودة عراة إلى داخل الأراضي التركية وهم في حالة صحية سيئة.

ووثقت الصور آثار التعذيب والضرب التي خلفتها قوات الأمن اليونانية على أجساد عشرات اللاجئين الذين عبروا الحدود اليونانية، قبل أن تجبرهم على العودة عراة إلى داخل الأراضي التركية وهم في حالة صحية سيئة.

وأظهرت الصور آثار تعذيب واعتداءات على أجساد اللاجئين الذين تحدثوا عن تعرُّضهم للضرب والتعذيب القاسي من قِبل قوات الجيش والأمن اليوناني، إذ ضُربوا بآلات حادة على مناطق مختلفة من أجسادهم وجردوا من كل أوراقهم الثبوتية وهواتفهم النقالة، وصولاً إلى انتزاع ملابسهم وإجبارهم على العودة عراة إلى الأراضي التركية.