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أطلقته وزارتا الصحة والاتصالات ومجموعة الاتصالات

فلسطين : الرقم المجاني للاستفسار حول فيروس كورونا "1800000888"

الجمعة 06 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين : الرقم المجاني للاستفسار حول فيروس كورونا "1800000888"


رام الله /سما/

 أطلقت وزارتا الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، الرقم المجاني( 1800000888)  لإستفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل التطورات الاخيرة التي يشهدها العالم وليتسنى للمواطنين التواصل مع الجهات المختصة سواء كان للتبليغ أو طرح التساؤلات، للحد من إنتشاره.

وأكدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أنه وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، بادرت بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات إلى إطلاق هذه الخدمة، متمنية السلامة لجميع أبناء شعبنا.

وأهابت المجموعة في بيان لها، بالمواطنين بضرورة التعامل بجدية فائقة مع الرقم المجاني، وتخصيص وقت إشغاله بهذا الموضوع، مشيرة بهذا الخصوص إلى الجهود الرسمية التي تبذلها الحكومة والطواقم الفلسطينية سواء من خلال الإجراءات الاحترازية أو سرعة الاستجابة لأي إشتباه بالاصابة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قررت في وقت سابق عدة توصيات بشان التعامل مع فيروس كورونا،ودعت المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الاجرائية والاحترازية.

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