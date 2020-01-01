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ابو حسنة : الاونروا تغلق مدارسها غدا في غزة كاجراء احتياطي

الجمعة 06 مارس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة : الاونروا تغلق مدارسها غدا في غزة كاجراء احتياطي


غزة / سما /

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" اغلاق كافة مدارسها غدا في قطاع غزة .

وقال المستشار الاعلامي لأونروا "عدنان ابو حسنة " ان الاونروا قررت اغلاق كافة مدارسها في غزة غدا السبت كاجراء احتياطي من تفشي "فيروس كورونا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، قال مساء امس ان قرار الرئيس بإعلان الطوارئ يشمل كل المحافظات بما فيها قطاع غزة باعتباره جزء من الوطن ومحافظاته.

واصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا باعلان حالة الطوارئ لمدة شهر. اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

#ابوحسنة #اونروا #غزة #اغلاق #فيروس كورونا

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