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رغم شبح كورونا .. الأردنيون يحيون الفجر العظيم دعما للفلسطينيين

الجمعة 06 مارس 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم شبح كورونا .. الأردنيون يحيون الفجر العظيم دعما للفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

لم يمنع شبح فيروس كورونا القاتل الأردنيين من إحياء فعاليات "الفجر العظيم" دعما للمرابطين في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.

فقد أقام المئات من المصليين صلاة الفجر اليوم الجمعة في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.
وكان نشطاء قد دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر فعاليات "الفجر العظيم"، وذلك عبر أداء صلاة الفجر في المساجد بالأردن، وجاء في الدعوة التي وجهها النشطاء: "لنلبي نداء المرابطين في ساحات الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فهذا نداء الأقصى يلبيه شباب يعشقونه وينبضون بنبضه في أرض الحشد والرباط".

وفي وقت سابق، أوصى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمعة وكافة الصلوات "اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس".

#فلسطين #الاردن #فيروس كورونا #صلاة

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