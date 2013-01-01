  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الغارة الإسرائيلية الأخيرة في سورية استهدفت مصنع أسلحة كيميائية

الجمعة 06 مارس 2020 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغارة الإسرائيلية الأخيرة في سورية استهدفت مصنع أسلحة كيميائية


القدس المحتلة / سما /

اعتبرت تقارير اليوم، الجمعة، أن غارتين إسرائيليتين في وسط وجنوب سورية، ليلة الأربعاء – الخميس الماضية، كانتا "غير مألوفتين" ولم تستهدفا عملية نقل أسلحة، وتسببتا بإطلاق قوات النظام السوري مضادات جوية في مناطق متفرقة.

واعتبرت تقديرات إسرائيلية أن في هذه الغارات "تم تدمير موقع لصنع سلاح كيميائي"، بحسب المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، الذي أضاف أنه "إذا كان الأمر بهذا الشكل فإن الحديث عن استهداف هام، ويدل على جمع معلومات استخبارية دقيقة أيضا".

وحسب الصحيفة، فإن "منشأة السلاح الكيميائي" موجودة منطقة حمص التي كانت الهدف الرئيسي للهجوم الإسرائيلي. وفي موازاة ذلك تم شن هجوم لآخر في مدينة القنيطرة في الجولان السوري.

يشار إلى أن النظام السوري أبرم اتفاقا مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في العام 2013، بعد اتهامات للنظام باستخدام أسلحة كيميائية ضد المعارضة السورية. ورغم نفي النظام استخدام أسلحة كيميائية، إلى أن الاتفاق مع إدارة أوباما قضى بتسليم النظام كافة الأسلحة غير التقليدية لديه إلى الأمم المتحدة.

رغم هذا الاتفاق، واصل النظام استخدام أنواع من الأسلحة الكيميائية، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن استهداف مواقع لهذه الأسلحة في سورية.

وحسب الصحيفة، فإن انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في إيران، "فتح لإسرائيل نافذة فرص، بالإمكان من خلالها العمل ضد محور إيران – سورية – حزب الله. وتؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد هناك بشكل دراماتيكي، الأمر الذي سيضطر النظام (الإيراني) إلى تقليص المساعدات لسورية وحزب الله".

وأشارت الصحيفة إلى القتال المباشر الحاصل مؤخرا بين قوات النظام والقوات التركية في محافظة إدلب السورية، واعتبرت أن "من يبحث عن الوقت الصحيح من أجل إبعاد الإيرانيين، مثل وزير الأمن (الإسرائيلي) نفتالي بينيت، بإمكانه أن يجده الآن. ومرة كل بضعة أيام تُنشر تقارير عن هجوم إسرائيل ضد أهداف في سورية. وقبل ثلاثة أسابيع تم النشر عن هجوم إسرائيلي ضد مخازن أسلحة متطورة وصلت من إيران، وتم وضعها في المطار في سورية وكانت غايتها قوات النظام وحزب الله".

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات..

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الأخبار الرئيسية

ليبرمان يوافق على خطة للإطاحة بنتنياهو دون انتخابات رابعة

الصحة : خلو 51 عينة من كورونا في القرية السياحية

20200306081932

الصحة الإسرائيلية تنصح بالاستعداد لتغيب واسع للعاملين عن العمل

الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات..