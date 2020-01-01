الصحة الإسرائيلية تنصح بالاستعداد لتغيب واسع للعاملين عن العمل

القدس المحتلة / سما /

في ظل التخوف من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد في اسرائيل، وتزايد عدد المطالبين بالتواجد في حجر صحي منزلي بسبب الاشتباه باحتمال إصابتهم بالفيروس، تنصح وثيقة تعليمات أعدتها وزارة الصحة الإسرائيلية كافة المرافق الاقتصادية، وخاصة المصانع الحيوية، الاستعداد لاحتمال تغيّب أعداد كبيرة جدا من العاملين عن العمل، وأن تبدي هذه المرافق رأيها تجاه "استمرارية العمل"، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" اليوم، الجمعة.

وقالت الوثيقة إن الوزارة تستعد لسيناريو سيكون انتشار مرض كورونا بموجبه واسعا في إسرائيل. وشددت الوثيقة على أنه يتعين على كل واحد من المرافق الاقتصادية دراسة فرض حظر سفر العاملين فيها إلى خارج البلاد، والتشديد على النظافة والامتناع عن اتصال قريب بين العاملين.

وحسب التعليمات التي نصّت عليها الوثيقة، والموجهة لجهات عديدة وبينهم مدراء مستشفيات ومدراء الأقسام الطبية في صناديق المرضى والأطباء اللوائيين، فإن على مندوبي صناديق المرضى إجراء اتصال مع الأشخاص الذين يدخلون إلى حجر صحي منزلي، في يوم دخولهم الحجر، ومتابعة وضعهم بالمبادرة بالاتصال معهم مرة كل يومين.

وأضافت الوثيقة أن الفحوص للمصابين بالفيروس ستجري في مستشفى هداسا – عين كارم في القدس، إضافة إلى مستشفى شيبا في تل هشومير في وسط البلاد، الوحيد الذي تجري فيه هذه الفحوص حتى الآن.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، أن عشرات القضاة والموظفين في جهاز القضاء يتواجدون حاليا في حجر صحي منزلي، بعد أن عادوا مؤخرا من رحلات إلى خارج البلاد. وقالت إدارة المحاكم إنه تم الحفاظ على وتيرة العمل الاعتيادية ولم يتم عرقلتها حتى الآن.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس، تحذيرا من السفر إلى ست دول أوروبية، هي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا والنمسا، بسبب انتشار كورونا فيها، فيما قال دبلوماسيون أجانب إن إسرائيل تنفذ خطوات متطرفة جدا، وفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.

وجاء في التحذير من السفر أنه "في أعقاب انتشار فيروس كورونا في دول أوروبية، فإن ننصح كل من يخطط للسفر لهذه الدول إعادة التفكير في ضرورة السفر إليها، والاطلاع على تعليمات السلطات المحلية في هذه الدول بما يتعلق بالسلوك الوقائي. وتشدد وزارة الخارجية على أن سفارات إسرائيل في هذه الدول تواصل العمل".

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية تعليمات لجميع العاملين في سفاراتها حول العالم، تقضي بأن أي شخص، موظف أو زوجتها، يعودون من دول ينتشر فيها الفيروس، عليه الدخول إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما، وستعتبر أياما مرضية من دون حاجة إلى تقديم تقرير طبي.

وعقدت الخارجية الإسرائيلية اجتماعا، أمس، شارك فيه قرابة 50 سفيرا أجنبيا من أجل اطلاعهم على التعليمات الإسرائيلية بخصوص مواجهة فيروس كورونا. وقال دبلوماسيون أجانب شاركوا في هذا الاجتماع إن "إسرائيل تتخذ خطوات متطرفة جدا ضد الكورونا من دون استشارة وتنسيق مع الدول المختلفة، وذلك خلافا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بعدم المس بالتنقل بين الدول".