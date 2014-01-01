  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الليكود" يطلب فتح تحقيق مع ليبرمان في قضية فساد

الجمعة 06 مارس 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الليكود" يطلب فتح تحقيق مع ليبرمان في قضية فساد


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب "الليكود" طلب من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت فتح تحقيق مع زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ضمن قضية فساد.

وطالب مسؤولون في "الليكود" بفتح التحقيق، معتبرين أن إفادات شهود العيان في قضية الفساد المفتوحة حاليا ضد أعضاء في "إسرائيل بيتنا" تدل على تورط ليبرمان في القضية.

ويدور الحديث عما يعرف بـ "قضية 242"، التي تم في إطارها اعتقال 36 مسؤولا فاعلا وسابقا في حزب ليبرمان في ديسمبر 2014 بمختلف التهم المتعلقة بالفساد. ولكن لم يتم توجيه أي تهم إلى ليبرمان في إطار القضية.

ودعا "الليكود" المدعي العام إلى التحقيق في لقاء مزعوم بين نجلي ليبرمان ورجل الأعمال موشيه يشاياهو قبل أن اتخذت وزارة الدفاع التي كان يقودها ليبرمان آنذاك، قرارا يغير تصنيف قطعة من الأراضي التي كان يمتلكها رجل الأعمال، والسماح بأعمال البناء فيها.

وردا على ذلك، نشر حزب "إسرائيل بيتنا" تغريدة على "تويتر"، فيها 7 صور رمزية "إيموجي" تعبر عن الضحكة.

#الليكود #فساد #ليبرمان

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

الأخبار الرئيسية

20200306081932

الصحة الإسرائيلية تنصح بالاستعداد لتغيب واسع للعاملين عن العمل

الأجهزة الأمنية في نابلس تعتقل النائب عن حركة "فتح"حسام خضر

مسؤولون أميركيون: سنُقرّ ضمّ المستوطنات إذا رفض الفلسطينيون العودة للمفاوضات

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة