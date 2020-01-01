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يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"

الجمعة 06 مارس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرونوت : إسرائيل جلبت سرّا عينات من فيروس "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الحكومة جلبت سرّا رزمتين تحملان فيروس "كورونا" قادمتين من اليابان وإيطاليا، ودول أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من هذا الإجراء هو إجراء أبحاث؛ لإيجاد لقاح للفيروس، الذي هزّ العالم منذ شهرين ونصف.

ونقلت الصحيفة عن موقع Ynet"، قوله إن الرزم التي وصلت بشكل سرّى لإسرائيل، نقلت مع حراسة من قبل جيش الاحتلال إلى المركز البيولوجي في منطقة "نيس تسيونا" غربي الرملة.


وأوضح أنه "تم إدخال الفيروسات لإسرائيل بواسطة رزم خاصة تحمل درجة حرارة 80 تحت الصفر".

وتابعت بأنه في يوم الخميس "وصلت الشحنة الأخيرة إلى إسرائيل قادمة من سويسرا، وتحتوي على عينات مجمدة من فيروس كورونا من دول عديدة، من بينها إيطاليا".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الحالات إلى 16.

وتسببت المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في وضع عشرات آلاف الإسرائيليين بالحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين.
 

وفي وقت سابق الخميس، أشارت "هيئة البث" (رسمية) إلى أن السلطات بدأت تطبيق قرار حظر دخول السياح من فرنسا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، وإسبانيا، إلى إسرائيل.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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