حالة الطقس : أمطار رعدية

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، أن تتأثر فلسطين اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتدريجياً تتهيأ الفرصة خلال ساعات الصباح المتأخرة والظهيرة لتساقط أمطار رعدية، تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، كما تهب رياح نشطة أحياناً، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، ومن تشكل الضباب خاصة في المناطق الجبلية، وتسجل العظمى في القدس 14 والصغرى 10.

وفي يوم السبت ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار ، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح، وتسجل العظمى 15 والصغرى 9.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، ولطيف خلال ساعات النهار، وبارداً نسبياً خلال ساعات الليل، وتمون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتسجل العظمى 20، والصغرى 12.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومعتدلاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتسجل العظمى 23، والصغرى 10.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض شديد القوة مع نهاية الأسبوع القادم، وقد يؤدي إلى تساقط أمطار شديدة الغزارة، مع هبوب رياح شديدة على المناطق الفلسطينية، وسيتم متابعة تفاصيله خلال قادم الأيام.