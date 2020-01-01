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الصحة: فحصنا 10 أشخاص خالطوا السياح اليونانيين وتبين خلوهم من فيروس كورونا

الجمعة 06 مارس 2020 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: فحصنا 10 أشخاص خالطوا السياح اليونانيين وتبين خلوهم من فيروس كورونا


رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، طريف عاشور، إنه وبعد زيارة وفد السياح اليونانيين الذي ظهر فيه الإصابات إلى محافظة نابلس في 26 من الشهر الماضي، تم تتبع مكان سيرهم وأخذ عشر عينات من أناس خالطوهم.

وأضاف عاشور، عبر (فيسبوك): "تبين بحمد الله بعد ظهور الفحوصات أن العينات جميعها كانت سلبية لا تحمل الفيروس، على أن يكمل المخالطين الحجر المنزلي لمدة أسبوعين".

وتابع عاشور: "لجنة الطوارىء في المحافظة قامت بكل ما يلزم من تعقيم الاماكن التي زارها الوفد والحجر على المخالطين وإغلاق عدد من الاماكن السياحية في المحافظة".

 

#الصحة #رام الله #الوفد اليوناني #نابلس #كورونا

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