الهيئة المستقلة تعقب على اعلان حالة الطوارئ في فلسطين

غزة / سما /

عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان - فلسطين، مساء اليوم الخميس، على قرار الؤئيس محمود عباس باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر.

وقالت الهيئة، نتفهم إعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف بغرض مواجهة احتمال انتشار فايروس كورونا، خاصة بعد الكشف عن حالات مصابة في فلسطين.

وأكدت الهيئة في بيان لها، على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الاساسي من أحكام تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، خاصة ما جاء في المادة 111 بانه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما طالبت، الحكومة بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ او اية تدابير خاصة اخرى من شانها الحد من الحقوق والحريات. مع ضرورة اطلاع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان على اية تدابير او اجراءات خاصة تتعلق بحجز حرية اشخاص في سياق الحجر الصحي او غير ذلك، وتزويد الهيئة بأسماء المحجوزة حريتهم/المحجور عليهم والسماح بالتواصل معهم بالطرق المناسبة.