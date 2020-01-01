العوض: يعبر عن استغرابه لعدم الالتزام بشمول قطاع غزة بحالة الطوارىء

غزة / سما /

عبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، عن استغرابه الشديد لما أعلنه سلامة معروف رئيس المكتب الحكومي في قطاع غزة عبر العديد من وسائل الإعلام بعدم سريان المرسوم الرئاسي القاضي بإعلان حالة الطوارئ على محافظات غزة .

وأضاف العوض في تصريح مقتضب أن الأمر جلل وشعبنا كله يمر بمرحلة خطيرة جراء عداء الوباء الذي ينتشر بسرعة ، ولا يتطلب الدخول في دوامة المناكفات كما انه لا يتطلب إرسال اي إشارات يمكن تفسيرها بأن قطاع غزة يسير على سكة طريق مختلف مشددًا على ان المرسوم واضح بإعلان حالة الطوارىء في كافة محافظات الوطن دون استثناء .