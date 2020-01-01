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معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية

الخميس 05 مارس 2020 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: قرار الرئيس باعلان حالة الطوارئ لا يسري بغزة.. وملحم يؤكد سريانها على كل الأراضي الفلسطينية


غزة / سما /

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا لا يسري في غزة.

وأضاف معروف أن القرار القاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس "كورونا" ولا تسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليًا في القطاع.

ومن جهته،  قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، ان قرار الرئيس بإعلان الطوارئ يشمل كل المحافظات بما فيها قطاع غزة باعتباره جزء من الوطن ومحافظاته.

واصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا باعلان حالة الطوارئ لمدة شهر. اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

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