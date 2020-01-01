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هنية يقدم مبلغ 300 ألف دولار مساهمة عاجلة للمتضررين من حريق النصيرات

الخميس 05 مارس 2020 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يقدم مبلغ 300 ألف دولار مساهمة عاجلة للمتضررين من حريق النصيرات


غزة / سما /

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، مساء يوم تقديم مبلغ 300 ألف دولار كمساهمة عاجلة من قيادة حماس للمتضررين من حريق النصيرات.

وقال هنية في كلمة له في اعقاب حادث حريق النصيرات، تابعنا بألم شديد المصاب الجلل الذي حل بأهلنا في النصيرات،  نتقدم بأحر التعازي لأهلنا في النصيرات على مصابهم الجلل، وندعو  بالشفاء العاجل لجرحى النصيرات.

وأضاف هنية: نقف جنبا إلى جنب مع ذوي الشهداء والجرحى وكل من تضرر بهذا الحدث.

وتابع: نحن قوم تمرسنا على الصعاب ومواجهة المحن والابتلاءات والشدائد، وحريق النصيرات أحد تجليات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وتوفي 10  مواطنين من بينهم 4 أطفال و 3 سيدات، وإصابة العشرات يوم الخميس، إثر انفجار عدد من إسطوانات الغاز في مخبز البنا وسط سوق مخيم النصيرات.

#اسماعيل هنية #حريق النصيرات #قطاع غزة #حماس #غزة

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