"الصحة" تُلزم العائدين عبر معبر رفح بالحجر المنزلي لـ 14 يوماً

غزة / سما /

اكدت وزارة الصحة في غزة خلو القطاع من الاصابات بفيروس كورونا واعلنت انها وضمن خطة الطوارىء واجراءات الوقاية والسلامة التي اتخذتها في القطاع فانه تم تفعيل إقرار التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح من الدول المصنفة كغير موبوءة، طيلة فترة حضانة فيروس كورونا الجديد ( كوفيد -19) وهي 14 يوماً.

وبينت أن ذلك من ضمن إجراءات الوقاية والسلام. محذرةً أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة المواطنين الى افساح المجال امام العائدين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر الصحي، وذلك بوقف المخالطة والتهنئة المباشرة للمحافظة على صحة الجميع، كما ودعت المواطنين العائدين الى الاتصال فوراً على الرقم المجاني ( 103 ) لوزارة الصحة في قطاع غزة للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية، وقالت بان فريقا طبيا سيقوم بمتابعتهم الصحية في مقر اقامتهم.