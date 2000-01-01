  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أمير قطر يبلغ هنية تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار في النصيرات

الخميس 05 مارس 2020 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يبلغ هنية تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار في النصيرات


غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية  "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الأليم الذي وقع اليوم في مخيم النصيرات، شارحًا له الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من شهداء ومصابين.

وقد أبلغ الشيخ تميم، هنية  تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث.

وعبّر رئيس الحركة عن عظيم الشكر والامتنان لسمو الأمير وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تُضاف إلى سجل قطر المشرف بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وقطاع غزة خاصة.

#اسماعيل هنية #حماس #قطر #تميم بن حمد #حريق النصيرات #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

عراك وركل ولكمات داخل البرلمان التركي بعد توجية نائب في المعارضة انتقادات لاذعة لـ"اردوغان"

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً باعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة شهر

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة

انتخابات

انتخابات الكنيست الـ23: لا حسم.. وتقارب في النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

رئيس الوزراء يعطي تعليماته لدائرة العلاج بالخارج لاستيعاب جرحى حريق النصيرات