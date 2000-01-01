أمير قطر يبلغ هنية تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار في النصيرات

غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الأليم الذي وقع اليوم في مخيم النصيرات، شارحًا له الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلّت، وما وقع من شهداء ومصابين.

وقد أبلغ الشيخ تميم، هنية تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للأضرار الناجمة عن الحادث.

وعبّر رئيس الحركة عن عظيم الشكر والامتنان لسمو الأمير وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تُضاف إلى سجل قطر المشرف بالوقوف إلى جانب شعبنا عامة وقطاع غزة خاصة.