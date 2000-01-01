"إسرائيل" تدرس مقترحاً بفرض طوق أمني شامل على الضفة وقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة "11" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن دراسة الحكومة الإسرائيلية لمقترح بفرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب مخاوف انتقال فيروس "كورونا" عبر العمال الفلسطينيين.

وأوضحت القناة، أن القرار لم يتخذ بعد في ظل المخاوف من انهيار المرافق الاقتصادية الإسرائيلية من هكذا خطوة حيث يدخل "إسرائيل" يوميًا أكثر من 100 ألف فلسطيني للعمل.

وبينت أن القرار كان سيتخذ بالأمس عبر ضم المناطق الفلسطينية لقائمة الدول المحظور دخولها أو استقبال مواطنيها لكن تم تأجيل البت فيه لدراسة أبعاده الاقتصادية.