بالارقام.. العالم يستنفر في مواجهة كورونا الذي يهدد البشر والاقتصاد

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واصل فيروس كورونا المستجد- "كوفيد19" اليوم الخميس، انتشارة في الكثير من دول العالم، وسجلت عدد من البلدان حالات وفاة، وارتفاعاً في عدد الإصابات بسبب الفيروس. مما دعا جميع دول العالم لإعلان اقصى درجات الاستنفار لمواجهة هذا الفيروس الذي يستهدف البشر ويهدد الاقتصاد والنمو العالمي.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم منذ انتشاره حتى الآن 3300 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 96414 شخصا في 84 بلدا، وذلك وفق حصيلة أعدتها اليوم الخميس وكالة فرانس برس.

ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 16

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 مصابا، بعد اكتشاف إصابة سائق حافلة من القدس المحتلة أقل مجموعة حجاج من اليونان وتبيّن أنه اعضاء المجموعة مصابون بالفايروس. وأضافت أن السائق أقل سائحين من عدة دول مؤخرًا، منها ألمانيا وإسبانيا واليونان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة أن وفدًا سياحيًا من اليونان زار المنطقة بين الفترة 19 - 27 شباط/ فبراير الماضي، تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا فور عودتهم إلى اليونان.

وفي ذات السياق أفاد مسؤولون في قطاع الصحة في اليونان اليوم عن اكتشاف 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين مجموعة أشخاص سافروا مؤخراً إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، ما يرفع عدد الإصابات في اليونان إلى 31 شخصًا. وقال المسؤول في المنظمة الوطنية للصحة العامة، سوتيريس تسيودراس، في مؤتمر صحافي "إنهم مجموعة أشخاص تواجدوا معًا على متن حافلة واحدة لعدة أيام"، مضيفًا أن المجموعة عادت إلى اليونان في 27 شباط/فبراير.

السعودية ثلاث إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدره العدوى من إيران، كما أعلنت عن شفاء إحدى المواطنات المصابات، في حين قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، كما ستقوم بإغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة وستكون الصلاة داخل المسجد فقط. كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

مصر

اعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل حالة إصابة بالفيروس لمواطن عائد من الخارج، وقالت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، انه تم إجراء تحاليل لـ1904 حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الآن، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين، والذي تم الإعلان عنهما مسبقًا.

الإمارات توقف الخدمة الوطنية

قررت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بدولة الإمارات، وقف كافة التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بمراحل التدريب الأساسي والتخصصي والدورات الإنعاشية. وذكرت الهيئة أن وقف التدريبات سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، يذكر ان الإمارات قررت تعطيل دوام المدارس والجامعات لشهر، وتعليق عمل حضانات الاطفال في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس الذي سجلت منه الإمارات 27 حالة شفي منها 5 حالات.

لبنان: ارتفاع عدد المصابين إلى 16

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

وأشار المستشفى إلى أن من بين المصابين حالة لمريض من التابعية الإيرانية ما زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل. وبين المستشفى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي.

الكويت: إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، عن تسجيل اصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادمتين من ايران ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 58.

الأردن لم تسجل أي إصابات جديدة

وفي المملكة الاردنية الهاشمية، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة، سامي الداوود، أن المملكة لم تسجل حتى الآن أية حالات إصابة جديدة بالفيروس باستثناء الحالة الوحيدة التي تم تسجيلها وأعلن عنها يوم الاثنين الماضي لأردني قادم من إيطاليا.

العراق: 3 وفيات وارتفاع الإصابات إلى 35

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل ثلاث حالات وفاة بالفيروس في بغداد وأن عدد الإصابات بعموم مدن العراق وصل الى 35 إصابة، مشيرة إلى أن جميع الضحايا زاروا ايران.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة شخصين في العاصمة بغداد، أحدهما يعاني من "اعتلالات مناعية"، والآخر "يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وقبل ذلك، أعلن الطبيب أياد النقشبندي المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الأربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا المستجد. وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

إقليم كردستان العراق اصابتان جديدتان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في السليمانية خلال الــ24 ساعة الماضية، ليصبح اجمالي الاصابات بالاقليم ثماني اصابات. وقال مصدر طبي في الإقليم، ان المؤسسات الطبية اكتشفت وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السليمانية التي سجلت وفاة أول ضحية بالفيروس بالعراق أمس لرجل (63 عاما)، موضحا ان المصابين من عائلة المتوفى (احدهما 31 عاما، والآخر 27 عاما).

المغرب

أعلن في المملكة المغربية اليوم عن تسجيل ثاني حالة إصابة بالفيروس قادمة من إيطاليا

إيران وفاة 107

قال رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور: ان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ايران بلغ اليوم الخميس 3 الاف و513 شخصا، وعدد الوفيات 107، سجلت 15 حالة وفاة جديدة منذ يوم امس لغاية اليوم، بينما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 739 شخصا، مبينا انه منذ امس لغاية اليوم تم الكشف عن 591 اصابة جديدة ليبلغ اجمالي عدد المصابين 3 الاف و513 شخصا.

الصين: 31 وفاة جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان، إن عدد الإصابات وصل إلى 80 ألفا و409 أشخاص، فيما يوجد حاليا 25 ألفا و352 مريضا، من بينهم 5592 في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 3012 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 52 ألفا و45 شخصا بعد شفائهم.

كوريا الجنوبية: ارتفاع الوفيات إلى 35 والإصابات إلى 5766

ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إلى 5766 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 35 حالة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مركز تدابير الحجر الصحي سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 145 حالة إصابة، مما يعني تراجع حالات الإصابة إلى 438 حالة مقابل 516 في اليوم السابق له. وأكد المركز أن عدد من تماثلوا للشفاء ارتفع من 41 إلى 88 شخصا.

أستراليا: وفاة ثانية بالفيروس

أعلنت أستراليا عن تسجيل ثاني وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حصيلة الإصابات 50 اصابة مؤكدة. ونقلت وكالة الأنباء الاسترالية عن السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أن امرأة تبلغ من العمر 95 عاما، توفيت بعد مخالطتها عاملًا مصابا بالفيروس في أحد دور رعاية كبار السن.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في تصريحات أدلى بها من كانبيرا، أن أستراليا قررت تمديد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب تفشي الفيروس. وأكد مورسيون أن بلاده ستشدد من إجراءات فحص الزائرين القادمين من إيطاليا، كما أنها ستواصل منع السفر إلى الصين.

بريطانيا: حالة وفاة وارتفاع عدد الاصابات إلى 90

اعلنت وسائل إعلام اليوم الخميس عن تسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في بريطانيا، فيما أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل ثلاث حالات جديدة بالفيروس في إسكتلندا، حيث وصل العدد الاجمالي في المملكة المتحدة إلى 90 حالة. وقال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، امام البرلمان اليوم الخميس، أنه "من المرجح للغاية" أن بعض الأشخاص الذين يصابون الآن في المملكة المتحدة ليس لهم صلة بحالات في الخارج.

فرنسا: ارتفاع الوفيات إلى 6 حالات

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا إلى 6 حالات حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس، كما ارتفع عدد المصابين إلى 377 بعد تسجيل 92 إصابة جديدة، وبات الوباء منتشرا في جميع المناطق الكبرى حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب). وكان أُعلن عن 377 إصابة منذ نهاية كانون الثاني، حيث بات المرض منتشرا في جميع المناطق الكبرى، مبينة ان عدد الحالات الإضافية المسجّلة بين الأربعاء والخميس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية الأزمة.

روسيا: ارتفاع عدد الاصابات إلى 7

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7 حالات، بعد اكتشاف إصابة جديدة تعود لمواطن إيطالي، وصل موسكو اخيرا. وقالت الهيئة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إن المواطن الإيطالي وصل إلى موسكو يوم 29 شباط، وطلب المساعدة الطبية بالثاني من الشهر الحالي ليكتشف الأطباء إصابته بالفيروس. واكدت الهيئة وجود ست إصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى ان جميع المصابين وصلوا من الخارج.

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا الامريكية

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية الواقعة غرب الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فيها. وقال الحاكم، غافين نيوسوم، أن عدد الحالات المؤكدة في الولاية بلغ 53 حالة.

وتعتبر ولاية كاليفورنيا ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث المساحة، لكنها الأكثر ازدحاما بالسكان بين جميع الولايات الأميركية الخمسين، إذ يسكنها نحو 40 مليون نسمة.

وأصدرت وزارة الصحة في ولاية واشنطن أمس، احصائيات محدّثة، تُظهر أن 9 أشخاص توفوا في كينغ، أكثر مقاطعات الولاية اكتظاظًا بالسكان، بالإضافة إلى شخص واحد في مقاطعة سنوهوميش. ومواطن اخر لم تتوفر معلومات بخصوصة ليصل العدد الى 11، فيما أعلنت ولاية واشنطن عن 39 حالة إصابة بالفيروس، كلها في منطقة سياتل الكبرى.

البوسنة

اعلنت البوسنة اليوم عن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

تأثر الاقتصاد العالمي بالفيروس

وعلى صعيد الإقتصاد العالمي أعلنت شركة فلايبي البريطانية للطيران إشهار إفلاسها وتوقيف جميع رحلاتها.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة اكسيتر (جنوب غربي انجلترا) مقرا لها، في بيان اليوم الخميس، بأنها لن تنظم رحلات بديلة للمسافرين، ونصحتهم بعدم التوجه إلى المطار في مواعيد رحلاتهم المقررة. وكانت الشركة تمر بمرحلة تعثر، كما أن انخفاض عدد العملاء بسبب المخاوف من كورونا زاد من صعوبة الموقف.

وفي سياق آخر قال أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، يوري سنتيرين، إن تأثير الفيروس محدود على سوق الغاز الطبيعي. وأضاف اليوم الخميس: "إن فيروس كورونا يعتبر خطيرا على الاقتصاد واعتقد أن تأثيره سيكون مؤقتا على سوق الغاز الطبيعي ونحن نلحظ الاستجابة الاحترافية من المجتمع الدولي والصين تجاه هذا الوباء ومحاربته، وبالرغم من توسع هذا الوباء، ستكون له آثاره السلبية على التجارة العالمية بما في ذلك صناعة الغاز الطبيعي".

وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن تستعيد الحياة عافيتها قريباً وكذلك الاقتصاد الصيني بعد أن انتهاء فترة إجازة رأس السنة الصينية والتعقيدات التي تصاحب الوباء، معربا عن أمله في أن يتغير السوق للأفضل .

وأكد سنتيرين، أن الأوضاع في المنطقة حاليا آمنة ولم يلحظ حتى الآن أي شكاوى متعلقة بمرور السفن والناقلات على مضيق هرمز، الامر الذي يسهم بشكل كبير في إمداد العالم بالطاقة من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات التي تعبر المضيق بشكل يومي.

وفي سياق متصل افادت مؤسسات اقتصادية عالمية ان إجراءات الحجر الصحي المتبعة في الدول المصابة بالوباء تشل اقتصاد العملاق الاسيوي وتهدد النمو العالمي أيضا.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الأزمة تتطلب "ردا على مستوى عالمي" فيما وعدت الدول الأعضاء في المؤسسة بتقديم "كل الدعم اللازم للحد من آثار" الوباء واستئناف النمو.

وفي الولايات المتحدة حيث تم احصاء 11 وفاة، بات الوباء يثير قلق كل القطاعات بحسب دراسة أعدها البنك المركزي الأميركي. فيما ابقيت السفينة السياحية "غراند برينسيس" قبالة الشاطئ بعد رصد حوالى عشرين حالة مشبوهة بين ركابها البالغ عددهم 2500 وأفراد الطاقم.

والتوقعات التي جمعها الاحتياطي الفدرالي الأميركي تراهن على نمو "متواضع" على المدى القصير.

ووافق الكونغرس على الافراج عن موازنة بأكثر من 8 مليار دولار لوقف انتشار الوباء.

من جانب آخر بدأت المصارف الأميركية الكبرى اختبار اجراءات الطوارئ التي أعدتها في حال وقوع كارثة صحية تمنع عددا كبيرا من الموظفين من التوجه الى مكاتبهم.

كما حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي (اياتا) من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي فرنسا أعلن مزار السيدة العذراء في لورد الذي يجتذب سنويا ملايين الكاثوليك من انحاء العالم، أنه سيغلق المغطس المقدس.

وتم إرجاء منتدى اقتصادي في ابيدجان كان يفترض ان يجمع في 9 و 10 آذار/مارس 1800 من صانعي القرار السياسي والاقتصادي وبينهم عدة رؤساء دول "الى موعد لاحق".