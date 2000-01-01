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نقابة الاطباء: مستعدون لمواجهة كورونا

الخميس 05 مارس 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الاطباء: مستعدون لمواجهة كورونا


رام الله / سما /

اكدت نقابة الأطباء وانطلاقا من دورها الاصيل في حماية صحة المواطن والحفاظ على سلامته، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالمنشورات التى تبثها نقابة الأطباء على صفحاتها وكذلك ما تنشره وزارة الصحة بما يخص الوقاية من فايروس كورونا.

واكدت النقابة على أن مصدر المعلومات الوحيد بهذا الخصوص هو وزارة الصحة.

واهابت النقابة بجميع الأطباء أخذ الحيطة والحذر والالتزام بجميع معايير السلامة الخاصة، وان يكونوا على أهبة الاستعداد لتلبية النداء وتقديم كل ما يلزم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعمل على نشر التوعيه وطمأنة الشارع الفلسطيني بما يتناسب والحقائق العلمية والمهنية.

#نقابة الاطباء #فلسطين #كورونا

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