  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المقاولين يتضامن مع ضحايا النصيرات ويشكر شركات الباطون والمقاولات التي هبت للإنقاذ

الخميس 05 مارس 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين يتضامن مع ضحايا النصيرات ويشكر شركات الباطون والمقاولات التي هبت للإنقاذ


غزة / سما /

أعرب رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزه أسامه جبر كحيل، و أعضاء مجلس الإدارة وكامل أسرة المقاولين عن حزنهم العميق ومواساتهم الصادقة لأهل ضحايا الفاجعة الوطنية التي ألمت بأهلنا في بلدية النصيرات وسط قطاع غزة.

ويسأل كل أعضاء اتحاد المقاولين الله عز وجل بأن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة ويلهم ذويهم الكرام الصبر والاحتساب،والشفاء العاجل والتام لكافة الجرحى والتعويض لكل من طالته الخسارة في مصدر زقه وماله.

واعتبر اتحاد المقاولين أن الحادثة يجب ان تشكل قطيعة فورية مع كل أشكال مخالفة قوانين وإجراءات السلامة دون أدنى درجات الإهمال والتقصير حتى لا تتكرر هذه الحادثة الأليمة.

وعبر اتحاد المقاولين عن اعتزازه بشركات المقاولات وشركات الباطون التي تدخلت بشكل سريع للمساهمة في السيطرة على الحريق وسخرت كل امكانياتها بجوار الأجهزة المختصة وكافة المؤسسات والمواطنين الذين هبوا للحد من الكارثة.

وقدم مجلس الإدارة باسم كل المقاولين شكره لشركات الباطون وشركات المقاولات التي كان لها دور ملموس في التدخل والإنقاذ في هذه المصيبة سائلين المولى أن يتقبل عملهم.

#اتحاد المقاولين #حريق النصيرات #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

عراك وركل ولكمات داخل البرلمان التركي بعد توجية نائب في المعارضة انتقادات لاذعة لـ"اردوغان"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة

انتخابات

انتخابات الكنيست الـ23: لا حسم.. وتقارب في النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

رئيس الوزراء يعطي تعليماته لدائرة العلاج بالخارج لاستيعاب جرحى حريق النصيرات

كورونا

لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة