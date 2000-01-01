اتحاد المقاولين يتضامن مع ضحايا النصيرات ويشكر شركات الباطون والمقاولات التي هبت للإنقاذ

غزة / سما /

أعرب رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزه أسامه جبر كحيل، و أعضاء مجلس الإدارة وكامل أسرة المقاولين عن حزنهم العميق ومواساتهم الصادقة لأهل ضحايا الفاجعة الوطنية التي ألمت بأهلنا في بلدية النصيرات وسط قطاع غزة.

ويسأل كل أعضاء اتحاد المقاولين الله عز وجل بأن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة ويلهم ذويهم الكرام الصبر والاحتساب،والشفاء العاجل والتام لكافة الجرحى والتعويض لكل من طالته الخسارة في مصدر زقه وماله.

واعتبر اتحاد المقاولين أن الحادثة يجب ان تشكل قطيعة فورية مع كل أشكال مخالفة قوانين وإجراءات السلامة دون أدنى درجات الإهمال والتقصير حتى لا تتكرر هذه الحادثة الأليمة.

وعبر اتحاد المقاولين عن اعتزازه بشركات المقاولات وشركات الباطون التي تدخلت بشكل سريع للمساهمة في السيطرة على الحريق وسخرت كل امكانياتها بجوار الأجهزة المختصة وكافة المؤسسات والمواطنين الذين هبوا للحد من الكارثة.

وقدم مجلس الإدارة باسم كل المقاولين شكره لشركات الباطون وشركات المقاولات التي كان لها دور ملموس في التدخل والإنقاذ في هذه المصيبة سائلين المولى أن يتقبل عملهم.