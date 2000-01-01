  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يوجه بتوفير كافة الإمكانيات للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة

الخميس 05 مارس 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوجه بتوفير كافة الإمكانيات للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة


رام الله / سما /

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والأجهزة المختصة، بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للتخفيف عن أبناء شعبنا، جراء حريق مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة للذين قضوا بالحريق.

وكان تسعة مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، لقوا حتفهم، بينهم ثلاث سيدات وأربعة أطفال ورجلين، في حريق هائل نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في السياق، هاتف الرئيس محمود عباس، محافظ محافظة الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، لمتابعة الحادث الأليم الذي وقع في مخيم النصيرات بالقطاع، وأودى بحياة تسعة مواطنين، وإصابة العشرات جروح عدد منهم خطيرة.

ووجه الرئيس، المحافظ بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم.

كما هاتف الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، حيث اطلع من حلس على آخر تطورات حادث النصيرات الأليم، وأكد سيادته متابعته الحثيثة للحادث وتداعياته، وأهمية العمل الفوري للتخفيف من معاناة المصابين.

#الرئيس عباس #حريق النصيرات #مخيم النصيرات #الحكومة الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صور ..وفاة 9 مواطنين و اصابة 58 بينهم 14 خطيرة جراء حريق النصيرات وسط قطاع غزة

الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء

الصحة : اغلاق كافة المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما ببيت لحم

غزة: الداخلية تؤكد السيطرة على حريق النصيرات

الصحة : نتيجة عينة المسحة من فيروس كورونا بمستشفى نزال في قلقيلية سلبية

تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة

عراك وركل ولكمات داخل البرلمان التركي بعد توجية نائب في المعارضة انتقادات لاذعة لـ"اردوغان"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن اسماء ضحايا حريق النصيرات.. والداخلية تصدر بيان هام بخصوص الحادثة

انتخابات

انتخابات الكنيست الـ23: لا حسم.. وتقارب في النتائج شبه النهائية للانتخابات الاسرائيلية

رسمياً.. تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم

رئيس الوزراء يعطي تعليماته لدائرة العلاج بالخارج لاستيعاب جرحى حريق النصيرات

كورونا

لمواجهة كورونا.. جملة قرارات لمحافظات الوطن والنائب العام يحذر من نشر معلومات مغلوطة