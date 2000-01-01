الرئيس يوجه بتوفير كافة الإمكانيات للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة

رام الله / سما /

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية والأجهزة المختصة، بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للتخفيف عن أبناء شعبنا، جراء حريق مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للجرحى، والرحمة للذين قضوا بالحريق.

وكان تسعة مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، لقوا حتفهم، بينهم ثلاث سيدات وأربعة أطفال ورجلين، في حريق هائل نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في السياق، هاتف الرئيس محمود عباس، محافظ محافظة الوسطى في قطاع غزة، عبد الله أبو سمهدانة، لمتابعة الحادث الأليم الذي وقع في مخيم النصيرات بالقطاع، وأودى بحياة تسعة مواطنين، وإصابة العشرات جروح عدد منهم خطيرة.

ووجه الرئيس، المحافظ بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناتهم.

كما هاتف الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، حيث اطلع من حلس على آخر تطورات حادث النصيرات الأليم، وأكد سيادته متابعته الحثيثة للحادث وتداعياته، وأهمية العمل الفوري للتخفيف من معاناة المصابين.