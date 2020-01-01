تفاصيل مسار الوفد السياحي اليوناني الذي ضم مصابين بكورونا

رام الله / سما /

فيما يلي تفاصيل رحلة الوفد السياحي اليوناني الذي كان زار الاراضي الفلسطينية وتبين انه بعض اعضائه اصيبوا بفيروس كورونا، وما كشف لاحقا عن اصابة سبعة مواطنين فلسطينيين من العاملين بفندق في بيت لحم بالفيروس.

- وصل الوف يوم الاربعاء ١٩-٢-٢٠٢٠ مطار بن غوريون علر متن شركة ايجن الساعة السابعة مساء وغادروا البلاد من نفس المطار يوم ٢٧-٢-٢٠٢٠

- يوم ١٩-٢-٢٠٢٠ وبعد وصوله مطار بن غوريون توجه الوفد الى القرية السياحية في مدينة اريحا للمبيت.

-يوم٢٠-٢-٢٠٢٠توجه الوفد الى الناصرة - كفر كنا- جبل طابور- كنيسة الطابغة وعاد الى اريحا واقام في نفس الفندق (القرية السياحية)

- ٢١-٢-٢٠٢٠ - من اريحا توجه الوفد الى مصر واقامو في الفندق التابع لدير وكنيسة سانتا كاترينا بمصر

- يوم ٢٢/٢٣ -٢-٢٠٢٠ نهارا في مصر مرورا بايلات وركبوا الغواصة

- يوم ٢٣-٢-٢٠٢٠ ليلا وصل الوفد الى فندق الانجل في بيت لحم للمبيت

- ٢٤-٢-٢٠٢٠ توجه الى كنيسة القيامة في القدس- سجن المسيح- الجثمانية- كنيسة المهد في بيت لحم ومن ثم عادوا الى فندق الانجل في بيت لحم

-٢٦-٢-٢٠٢٠ توجه الوفد الى نابلس- كنيسة بير يعقوب وعاد للعشاء في فندق الانجل وبعد العشاء توجهوا الى كنيسة القيامة من اجل قداس وعادوا الى فندق الانجل/ بيت جالا في بيت لحم

- ٢٧-٢-٢٠٢٠ توجه الوفد الى كنيسة مار نيقولا في بيت جالا ثم توجهوا الى كنيسة سانت جورج في مدينة اللد ومن ثم الى مطار بن غوريون للمغادرة الى العاصمة اليونانية اثينا

- خلال تواجدهم في الاراضي الفلسطينية تنقل الوفد في باص تابع لشركة نت للنقل السياحي.

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، مساء اليوم الخميس، ثبوت إصابة سبعة مواطنين بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم.

وكانت وزيرة السياحة الفلسطينية مي كيلة، أعلنت خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيت لحم، أن الإصابات اليوم الاربعاء انه تم اكتشافها في بيت لحم، وهم الآن قيد العلاج في الحجر الصحي.

وذكرت أن المصابين هم موظفون في فندق تم على ما يبدو انتقال العدوى إليهم من وفد يوناني زار بيت لحم نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة تحويل الفندق الذي اكتُشفت فيه الإصابات إلى مركز للحجر الصحي، والتعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حالياً في بيت لحم، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت تحويل عدد من المواقع إلى مراكز للحجر الصحي، فيما أمرت بوقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياحة القادمين إلى فلسطين.

وجرى الإعلان عن إغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب والمساجد والكنائس في بيت لحم لمدة 14 يوماً، مع وقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية للمدة نفسها.